HABER

Şanlıurfa'da PKK operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 15:15 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 9 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da PKK operasyonu: 9 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 9 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Terörle Mücadele ekipleri, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Koç başıyla kapısı kırılarak girilen evlerde PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı. Ekipler şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller de ele geçirdi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgulanmasına başlandı.

​FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa'da PKK operasyonu: 9 gözaltıŞanlıurfa'da PKK operasyonu: 9 gözaltı

Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...
2 arkadaşını öldüren garson, polisi görünce intihara kalkışmış2 arkadaşını öldüren garson, polisi görünce intihara kalkışmış
İYİ Partili Erozan: 3 ilde aday göstermemek çaresizliklerinin ürünüdürİYİ Partili Erozan: 3 ilde aday göstermemek çaresizliklerinin ürünüdür
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Benzin ve motorinde büyük indirim!

Benzin ve motorinde büyük indirim!

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrencisi ile ilişki yaşayan akademisyenden bir garip savunma!

Öğrencisi ile ilişki yaşayan akademisyenden bir garip savunma!

Katil kocadan şok savunma! 'Hanife bu yaptıklarımızı başka erkeklerle de yaparım deyince...'

Katil kocadan şok savunma! 'Hanife bu yaptıklarımızı başka erkeklerle de yaparım deyince...'

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek git dolaş' sözünü duyunca...

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek git dolaş' sözünü duyunca...

Müzeyyen'in feci sonu! 'Sen bu adamla birlikte oldun mu?' diye sorunca...

Müzeyyen'in feci sonu! 'Sen bu adamla birlikte oldun mu?' diye sorunca...

Dehşet! Ablasının uygunsuz görüntülerini izleyince...

Dehşet! Ablasının uygunsuz görüntülerini izleyince...

Üniversite öğrencisine şok suçlama! Komşu kızıyla zorla...

Üniversite öğrencisine şok suçlama! Komşu kızıyla zorla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.