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Şanlıurfa'da PKK operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 16:05 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 9 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 9 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Terörle Mücadele ekipleri, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Koç başıyla kapısı kırılarak girilen evlerde PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı. Ekipler şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller de ele geçirdi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgulanmasına başlandı.

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