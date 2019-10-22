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Şanlıurfa’da PKK ve DEAŞ’a operasyon: 33 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 11:41 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da terör örgütü YPG/PKK-KCK ve DEAŞ’a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 57 zanlıdan 33’ü tutuklandı.Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, YPG/PKK-KCK ve DEAŞ silahlı terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik olarak çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa’da terör örgütü YPG/PKK-KCK ve DEAŞ’a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 57 zanlıdan 33’ü tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, YPG/PKK-KCK ve DEAŞ silahlı terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik olarak çalışma başlatıldı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda, YPG/PKK-KCK ve DEAŞ silahlı terör örgütünün illegal sözde meclis ve gençlik yapılanmasını oluşturdukları, silahlı terör örgütü mensupları ile işbirlikçilik faaliyetlerinde bulundukları iddia edilen 54 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan 12’si savcılık tarafından salıverildi, 42’si adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 30’u tutuklandı. 12 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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