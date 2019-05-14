HABER

Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 11:15 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 13 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 13 kişi gözaltına alındı.
Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 13 kişiyi, örgütsel doküman ve dijital malzemelerle birlikte gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

PARTNERYaşamak için en kötü 10 kentYaşamak için en kötü 10 kent
İznik’te başıboş köpek dehşetiİznik’te başıboş köpek dehşeti
(Özel) Hırsızın iş kazası(Özel) Hırsızın iş kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

Siparişleri götürürken kazada can verdi

Siparişleri götürürken kazada can verdi

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımlarının ardından açıklama!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.