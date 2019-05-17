Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu 4 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 4 kişi, polis operasyonu ile gözaltına alındı.

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 4 kişi için yakalama kararı verildi. Polisin yaptığı operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

