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Şanlıurfa’da PKK'lı ve DEAŞ'lı 2 terörist tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 19:27 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA 'da, terör örgütü PKK ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa’da PKK'lı ve DEAŞ'lı 2 terörist tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA 'da, terör örgütü PKK ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, örgüt içerisinde denetçi olarak faaliyet gösterdiği belirenen Suriye uyruklu 1 kişiyi yakalandı. Ekiplerin, Hilvan’da düzenledikleri diğer bir terör operasyonunda ise terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG üyesi olduğu saptanan 1 terörist yakalandı. Gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkrmece tutuklandı.

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Şanlıurfa’da PKK'lı ve DEAŞ'lı 2 terörist tutuklandıŞanlıurfa’da PKK'lı ve DEAŞ'lı 2 terörist tutuklandıŞanlıurfa’da PKK'lı ve DEAŞ'lı 2 terörist tutuklandıŞanlıurfa’da PKK'lı ve DEAŞ'lı 2 terörist tutuklandı

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