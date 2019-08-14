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Şanlıurfa'da polisten kaçan silahlı şüpheliler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 23:10 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da polisten kaçan silahlı şüpheliler yakalandı

Şanlıurfa'da polis ekipleri, havaya ateş açıp kaçan 3 şüpheliyi kovalamaca sonrası yakaladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Ahmet Erseven Mahallesi'nde 4 kişinin pompalı tüfekle havaya ateş açtığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden şüpheliler kaçmaya başladı. Polis, yaşanan kovalamacanın ardından 3 şüpheliyi pompalı tüfekle birlikte bir binanın bahçesinde saklanırken yakaladı. Bir şüpheli ise kaçtı.

Ekipler, kaçan kişiyi yakalamak için bazı cadde ve sokakları trafiğe kapatarak bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Gözaltına alınan 3 şüpheli ise hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Şehitlik Polis Merkezi'ne götürüldü.

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