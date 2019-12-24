Şanlıurfa'da "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin galası yapıldı

Türk yapımı çizgi film serisi "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin galası Şanlıurfa'da yapıldı.

Filmin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan, kentteki Piazza AVM'de gerçekleştirilen galada, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Güzel ve anlamlı bir filmi bir buçuk yılda 80 kişinin emeğiyle yaptıklarını belirten Fidan, filmin ana temasının ise insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen Göbeklitepe olduğunu dile getirdi.

Filmin İngilizce ve Almanca dublajları ile tüm dünyaya izlettirilmesinin de planlandığını vurgulayan Fidan, "Karakterlerimiz İstanbul'dan Şanlıurfa'ya geliyor. Şanlıurfa ve Göbeklitepe'yi çok güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Yoğun bir şekilde Göbeklitepe tarihinin yanı sıra kentin kendine has olan sıra gecelerini ve yemeklerini de tanıtıyoruz. Karakterlerimizin Göbeklitepe'yi ince detayına kadar keşfine yer veriyoruz. Gerçekten çocukların soluk soluğa izleyeceği bir macera filmidir." diye konuştu.

Fidan, çocukların heyecanla filmi beklediğini anlatarak, herkesin merakına değecek bir film yaptıklarını ifade etti.