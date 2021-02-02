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Şanlıurfa’da rehine krizi

02.02.2021 17:28 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da kayınbiraderleri tarafından rehin alınan 2 kadın, özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesi’nde yaşandı.

Şanlıurfa’da kayınbiraderleri tarafından rehin alınan 2 kadın, özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre psikolojik problemleri olan ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs, bıçakla 2 yengesini evde rehin aldı. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda özel harekat polisi, itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi. Mahalleye giden polis ekipleri, çevrede önlem alarak rehin alınan kadınları kurtarmak için operasyon düğmesine bastı. Binanın içerisine giren özel harekat polisleri, zanlıyı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Büyük bir korku ve panik yaşayan kadınlara ambulansta müdahale edildi. Kapıya yanaştırılan polis aracına bindirilen zanlı, yoğun güvenlik önlemleri arasında karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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