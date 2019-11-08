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Şanlıurfa'da, Roma dönemine ait 333 sikke ele geçirildi: 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 20:08 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, Roma dönemine ait 333 adet sikke ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'da, Roma dönemine ait 333 sikke ele geçirildi: 3 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, Roma dönemine ait 333 adet sikke ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yurda kaçak yollarla tarihi eser getiren kaçakçılara yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Roma dönemine ait 333 tarihi sikke ile 2 adet ruhsatsız tabanca ve 109 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen sikkeler ise müze müdürlüğüne teslim edildi.

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