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Şanlıurfa’da Roma dönemine ait mozaik ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 12:28 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait mozaikler ele geçirildi.

Şanlıurfa’da Roma dönemine ait mozaik ele geçirildi

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait mozaikler ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken mozaikler ise müze yetkililerince koruma altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin bahçesinde kaçak kazıda ortaya çıkarılmış üzerinde hayvan figürü ve Roma dönemine ait yazıların olduğu mozaikleri ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, mozaikler ise Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

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Şanlıurfa’da Roma dönemine ait mozaik ele geçirildi

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