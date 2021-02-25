Şanlıurfa’da Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde Roma dönemine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Hilvan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı istihbaratı aldı. Cumhuriyet başsavcılığından alınan izinle eve operasyon düzenleyen ekipler, Bizans dönemine ait 51 sikke, 6 ok ucu, hayvan figürü toprak heykel ile 6 obje ele geçirdi. Gözaltına alınan bir şahıs jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

