HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa’da rüzgar ağaçları devirdi çatıları uçurdu

Şanlıurfa’da rüzgar ağaçları devirdi çatıları uçurdu

12.03.2021 14:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, devrilen ağaçlar park halindeki 2 araca zarar verdi.Şanlıurfa’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, devrilen ağaçlar park halindeki 2 araca zarar verdi.
Şanlıurfa’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar, park halindeki 2 araca zarar verdi, çatıları uçurdu. Kent merkezinde 2 ağaç park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. Otomobillerin zarar görmesine neden olan ağaçlar, ihbar üzerine bölgeye giden belediye görevlileri tarafından kaldırıldı. Merkez Karaköprü ilçesinde ise şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu. Yola düşen çatı, belediye ekiplerince kaldırıldı.
Otomobilleri zarar gören araç sahipleri, ’cana geleceğine mala gelsin’ diyerek kendilerini teselli etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Yer: İstanbul! Çok sayıda polis katıldı, araçlar didik didik arandıYer: İstanbul! Çok sayıda polis katıldı, araçlar didik didik arandı
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
1/

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! Kararını gözyaşları içinde açıkladı

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! Kararını gözyaşları içinde açıkladı

Survivor'da ünlü isme diskalifiye şoku! Kararı Doktor Metin Kuş verdi

Survivor'da ünlü isme diskalifiye şoku! Kararı Doktor Metin Kuş verdi

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Diğer Haberler

Yakup Çevik'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Kimyasal ile yakıp kemikleri çekiçle kırmış

Korkunç olay! Kimyasal ile yakıp kemikleri çekiçle kırmış

Salih Memişoğlu'nun hayatını kaybettiği olayda yeni gelişme! Her şeyi itiraf etti

Salih Memişoğlu'nun hayatını kaybettiği olayda yeni gelişme! Her şeyi itiraf etti

Jandarma astsubay alımı 2021 ne zaman? 1640 astsubay alımı başvuru şartları belli oldu!

Jandarma astsubay alımı ne zaman?

İstanbul'da Yeditepe Huzur Denetimi! Araçlar didik didik arandı

Yer: İstanbul! Çok sayıda polis katıldı, araçlar didik didik arandı

'Ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşak, Kahramanmaraş'ta görüntülendi

'Ormanın hayaleti' o ilimizde görüldü

Bitlis'teki helikopter kazasında yaralanan binbaşı Ankara'ya gönderildi

Bitlis'teki helikopter kazasında yaralanan binbaşı Ankara'ya gönderildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.