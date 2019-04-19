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Şanlıurfa'da şafak vakti tirit ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 09:48 | Son Güncelleme

Kentte hububat hasadı öncesinde sabah namazının ardından binlerce kişiye tirit ikramında bulunuldu

"Peygamberler Şehri" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da, hububat hasadı öncesi, Zahireciler Borsası tarafından yaklaşık 5 bin kişiye sabah namazının ardından tirit ikramı yapıldı.

Zahireciler Borsası'ndaki esnafın organize ettiği ve bir yemek şirketi tarafından hazırlanan tirit, namaz sonrası, Eyyüp Kent Mahallesi'ndeki borsa binası önünde vatandaşlara ikram edildi.

Etkinlikte aralarında çocukların da bulunduğu esnaf ve vatandaşlar, ikramın yapıldığı alan ve çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu. Görevliler tarafından dağıtılan tiriti alan vatandaşlar alanda hazırlanan masalarda, biber ve sarımsaklı yoğurtla yedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı İbrahim Halil Peltek'in de katıldığı programın ardından İl Müftü Yardımcısı Mustafa Erdem yemek duası etti.

Yapımı oldukça zahmetli olan tirit yemeği, yaklaşık 12 saat ateşte pişen kuzu eti, kemik suyu, lavaş ekmek, yoğurt ve sarımsakla hazırlanıyor.

Zahireciler Borsası Başkanı Feridun Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi Şanlıurfa ile özdeşleşen tiriti bu yıl da vatandaşlara ikram etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Hububat hasadı öncesi böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Turan, şunları kaydetti:

"Tirit yapımı gerçekten zor olan bir yemek. Bunu 5-10 kişiye yaparsanız sıkıntı yok ama on binlerce kişiye hazırlandığında tadını tutturmak zorlaşıyor. Biz geleneksel olarak her yıl böyle bir etkinlik yapıyoruz. Bu yıl da harmandan önce tirit ikramı gerçekleştirdik. Bereketli ve bol kazançlı bir sezon geçirmek adına yaptığımız bir etkinlik. Her kesimden yaklaşık 5 bin kişiye bu yemeği ikram ettik. Bu yemeğin çiftçimize, esnafımıza, tüccarımıza, sanayicimize ve Şanlıurfa'ya hayırlar getirmesini diliyorum."

Esnaf Murat Ayneli ise her yıl geleneksel olarak düzenledikleri tirit ziyafetini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Söz konusu yemeğin kısa sürede tükendiğini anlatan Ayneli, "Her yıl harmandan önce yapılan bu geleneğimizin Şanlıurfamıza, çiftçimize, esnafımıza, bolluk, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini diliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Vatandaşlar da yemeğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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esnaf Şanlıurfa tirit yemek zahireciler

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