Şanlıurfa'da şafak vakti tirit ikramı

"Peygamberler Şehri" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da, hububat hasadı öncesi, Zahireciler Borsası tarafından yaklaşık 5 bin kişiye sabah namazının ardından tirit ikramı yapıldı.

Zahireciler Borsası'ndaki esnafın organize ettiği ve bir yemek şirketi tarafından hazırlanan tirit, namaz sonrası, Eyyüp Kent Mahallesi'ndeki borsa binası önünde vatandaşlara ikram edildi.

Etkinlikte aralarında çocukların da bulunduğu esnaf ve vatandaşlar, ikramın yapıldığı alan ve çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu. Görevliler tarafından dağıtılan tiriti alan vatandaşlar alanda hazırlanan masalarda, biber ve sarımsaklı yoğurtla yedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı İbrahim Halil Peltek'in de katıldığı programın ardından İl Müftü Yardımcısı Mustafa Erdem yemek duası etti.

Yapımı oldukça zahmetli olan tirit yemeği, yaklaşık 12 saat ateşte pişen kuzu eti, kemik suyu, lavaş ekmek, yoğurt ve sarımsakla hazırlanıyor.

Zahireciler Borsası Başkanı Feridun Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi Şanlıurfa ile özdeşleşen tiriti bu yıl da vatandaşlara ikram etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.