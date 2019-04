Şanlıurfa'da şafak vakti tirit ikramı

Zahireciler Borsası Başkanı Feridun Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi Şanlıurfa ile özdeşleşen tiriti bu yıl da vatandaşlara ikram etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Hububat hasadı öncesi böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Turan, şunları kaydetti:

"Tirit yapımı gerçekten zor olan bir yemek. Bunu 5-10 kişiye yaparsanız sıkıntı yok ama on binlerce kişiye hazırlandığında tadını tutturmak zorlaşıyor. Biz geleneksel olarak her yıl böyle bir etkinlik yapıyoruz. Bu yıl da harmandan önce tirit ikramı gerçekleştirdik. Bereketli ve bol kazançlı bir sezon geçirmek adına yaptığımız bir etkinlik. Her kesimden yaklaşık 5 bin kişiye bu yemeği ikram ettik. Bu yemeğin çiftçimize, esnafımıza, tüccarımıza, sanayicimize ve Şanlıurfa'ya hayırlar getirmesini diliyorum."

Esnaf Murat Ayneli ise her yıl geleneksel olarak düzenledikleri tirit ziyafetini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Söz konusu yemeğin kısa sürede tükendiğini anlatan Ayneli, "Her yıl harmandan önce yapılan bu geleneğimizin Şanlıurfamıza, çiftçimize, esnafımıza, bolluk, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini diliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Vatandaşlar da yemeğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.