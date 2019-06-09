Şanlıurfa'da sağanak

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde kuvvetli rüzgar ile etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Merkez Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinde bazı rögarlar taştı; belediye ekipleri, olumsuz bir durum yaşanmaması için çalışma başlattı.

Sağanaktan dolayı bazı kırsal mahallelerdeki seralarda hasar oluştuğu, tarım arazilerinin de zarar gördüğü öğrenildi.

Öte yandan sağanakla birlikte çakan şimşekler gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu.

