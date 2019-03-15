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Şanlıurfa’da sağanak yağmur caddeleri göle çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 22:13 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur gece saatlerinde etkisini arttırarak caddeleri göle çevirdi.Şanlıurfa’da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oldu.

Şanlıurfa’da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur gece saatlerinde etkisini arttırarak caddeleri göle çevirdi.

Şanlıurfa’da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oldu. Öğleden sonra belli aralıklarla yağan yağmur, gece saatlerinde ise şiddetini arttırarak devam etti. Yağmur nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Sürücüler trafikte dikkatli bir şekilde ilerlerken caddeler ise adeta göle döndü. Yetkililer ise vatandaşları şu baskınları ve sele karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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