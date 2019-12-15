HABER

Şanlıurfa'da sağanak yüzünden oluşan çukurlara giren araçların lastiği patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 20:49 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da sağanak yüzünden oluşan çukurlara giren araçların lastiği patladı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yolda oluşan çukurlar, 12 aracın lastiğinin patlamasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, dün bölgede etkili olan sağanak, Harran-Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde yakın aralıklarla üç ayrı çukurun oluşmasına neden oldu.

İçi suyla dolan ve yaklaşık 20 santimetre derinliğine ulaşan çukurları, sürücüler karanlığın da etkisiyle fark etmedi. Çukura düşen 12 aracın lastiği patladı.

Trafiğe kapanan yoldaki araçlar, çekici ve halat yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

Sürücüler, yolda oluşan çukurları önce polise daha sonra da kara yolları ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, çukurları doldurup güzergahtaki ulaşımı sağladı.

Uyuz salgını iddiaları tedirgin ediyor! Uyuz salgını iddiaları tedirgin ediyor!
Türkiye-Libya Askeri Mutabakat Metni TBMM'deTürkiye-Libya Askeri Mutabakat Metni TBMM'de
Kızgın müşteri tekel bayisini basarak 1 kişiyi yaraladı; o anlar kamerada(Ek Bilgilerle)Kızgın müşteri tekel bayisini basarak 1 kişiyi yaraladı; o anlar kamerada(Ek Bilgilerle)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
lastik patlaması Şanlıurfa Yol çukur

En Çok Okunan Haberler

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

Genç kız başından vurulmuş halde bulundu!

Genç kız başından vurulmuş halde bulundu!

Türkiye'den KKTC'ye İHA ve SİHA! Özersay'dan açıklama

Türkiye'den KKTC'ye İHA ve SİHA! Özersay'dan açıklama

'Evli adamdan hamile kaldım' sözlerine çok sert tepki

'Evli adamdan hamile kaldım' sözlerine çok sert tepki

'Evde tek başına' pozlarına beğeni yağdı

'Evde tek başına' pozlarına beğeni yağdı

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması!

ABD, İsrail'deki seçimlerden önce 'Yüzyılın Anlaşması' planını açıklayabilir

ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planı!

Göz gözü görmüyor! Mesafe 5 metre

Göz gözü görmüyor! Mesafe 5 metre

Son dakika: Dolmabahçe'de Libya ile kritik görüşme

Dolmabahçe'de Libya ile kritik görüşme

TBMM'de vekiller 'Las Tesis'le seslenmişlerdi! Soylu'dan dikkat çeken mesaj

TBMM'de vekiller 'Las Tesis'le seslenmişlerdi! Soylu'dan dikkat çeken mesaj

Beşiktaş'ta kadınlardan danslı protesto! 'Yaşamak istiyoruz demenin bir biçimi'

Kadınlardan danslı protesto! 'Yaşamak istiyoruz demenin bir biçimi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.