Şanlıurfa'da sağlık personeli darbedildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir sağlık görevlisi hasta yakını tarafından darbedildi.

Alınan bilgiye göre, Akçakale Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli Uğur Akpolat (26) ile hasta yakını İ.G (30) arasında hastaya ait kan verme barkodunun bulunmaması nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Akpolat, İ.G tarafından darbedildi. Güvelik görevlilerinin araya girmesiyle son bulan olayda Akpolat yaralandı.

Akpolat'a tedavisinin ardından 5 gün iş göremez raporu verildi.

Olaydan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan İ.G, emniyete götürüldü.

Bu arada, olay hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin tartıştığı ve tartışma nedeniyle kalabalık oluştuğu yer aldı.

