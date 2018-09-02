Şanlıurfa'da sağlık personeli darbedildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir sağlık görevlisi hasta yakını tarafından darbedildi.
Alınan bilgiye göre, Akçakale Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli Uğur Akpolat (26) ile hasta yakını İ.G (30) arasında hastaya ait kan verme barkodunun bulunmaması nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Akpolat, İ.G tarafından darbedildi. Güvelik görevlilerinin araya girmesiyle son bulan olayda Akpolat yaralandı.
Akpolat'a tedavisinin ardından 5 gün iş göremez raporu verildi.
Olaydan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan İ.G, emniyete götürüldü.
Bu arada, olay hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin tartıştığı ve tartışma nedeniyle kalabalık oluştuğu yer aldı.
Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı
Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha
Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar
İsrail basınından çok tartışılacak iddia! ABD'nin yaptığı teklifi açıkladı
Konya'da 2 yavru köpeğin ayaklarını kestiler
Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi
Erdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkat
Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar
İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz
Vücudunu gören şaşkına dönüyor
Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
Okuyucu Yorumları 0 yorum