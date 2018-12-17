HABER

Şanlıurfa'da sağlıkçılar, doktora saldırıya tepki gösterdi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 17:01 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da sağlık çalışanları, Dahiliye Uzmanı Dr.

Şanlıurfa'da sağlıkçılar, doktora saldırıya tepki gösterdi

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da sağlık çalışanları, Dahiliye Uzmanı Dr. Ebru Kılıç'ın çürük raporu alamayan A.S. tarafından darbedilmesine, basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.
Olay cuma günü mesai bitiminde meydana geldi. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dahiliye Uzman Dr. Ebru Kılıç, eve gitmek için otomobiline binmek istedi. Ancak bu sırada saldırıya uğradı. Yüzünden yaralanan Kılıç'ın "İmdat" çığlıklarına çevredekiler yetişti. Saldırgan kaçarken, Dr. Kılıç görev yaptığı hastaneye götürüldü. Güvenlik kameralarından saldırganın A.S. olduğunu belirlendi. A.S., yakalanıp, gözaltına aldı. A.S.'nin İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yaptığı, izin alarak memleketi Şanlıurfa'ya geldiği ve psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle 'askere elverişsiz' raporu almaya çalıştığı saptandı. A.S.'nin, girdiği sağlık kurulundan istediği raporu alamadığı, mesai çıkışında da kurulda görevli Dr. Ebru Kılıç'a saldırdığı tespit edildi. A.S. tutuklanırken, doktor yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde öğle saatlerinde toplanan Türk Tabipler Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Sağlık-Sen ve Sağlık-Sen Şanlıurfa Şubeleri ile Aile Hekimleri Derneği üyeleri, saldırıyı kınadı. Grup adına açıklama yapan Türk Tabipler Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Ömer Melik, sağlık çalışanlarına karşı her gün yeni bir saldırı olayı ile karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi:
"Daha önce de uyardığımız gibi çıkan torba yasa sağlıkta şiddeti önleyici hiçbir yasal düzenleme içermemektedir. Yasa yapıcıların bunu anlaması için daha kaç sağlık çalışanının şiddete uğraması veya ölmesi gerekmektedir. Daha önceki dönemlerde de sunduğumuz gibi ceza muhakemelerinde tutuklanmanın ertelenmemesini talep ediyoruz."

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa'da sağlıkçılar, doktora saldırıya tepki gösterdiŞanlıurfa'da sağlıkçılar, doktora saldırıya tepki gösterdiŞanlıurfa'da sağlıkçılar, doktora saldırıya tepki gösterdiŞanlıurfa'da sağlıkçılar, doktora saldırıya tepki gösterdi

PARTNERAmerika'da kısa mayo giyenler hapse atılıyordu!Amerika'da kısa mayo giyenler hapse atılıyordu!
Paraları gördü, intihardan vazgeçtiParaları gördü, intihardan vazgeçti
21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a bir tepki daha: Portakal mıdır, mandalina mıdır

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a bir tepki daha: Portakal mıdır, mandalina mıdır

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşıldı! O hastanın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşıldı! O hastanın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

Satacağı sabunun ismi ‘Mardin Monroe’ olacak

Satacağı sabunun ismi ‘Mardin Monroe’ olacak

Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşıldı! O hastanın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Acil serviste 7 saat bekletildi! Doktor geldiğinde çok geçti...

İstanbul'daki operasyonda yakalanan polis bakın kim çıktı!

İstanbul'da yakalanan polis bakın kim çıktı!

İstanbul'a bir de böyle bakın

İstanbul'a bir de böyle bakın

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.