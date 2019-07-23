Şanlıurfa'da salça yaparken damdan düşen kadın öldü

Şanlıurfa'da evlerinin damından düşen kadın hayatını kaybetti.
Merkez Eyyübiye ilçesinin Sinekli Mahallesi'nde, Saliha Demirkan (38), 3 katlı evlerinin damında salça yaparken dengesini kaybederek, beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Demirkan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Demirkan'ın, 6 çocuk annesi olduğu öğrenildi.
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