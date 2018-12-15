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Şanlıurfa'da saldırıya uğrayan kadın doktor yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 01:30 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, mesai bitiminde hastaneden çıkan doktor Ebru Kılıç, kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğrayarak çalıştığı hastanede tedaviye alındı.

Şanlıurfa'da saldırıya uğrayan kadın doktor yaralandı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, mesai bitiminde hastaneden çıkan doktor Ebru Kılıç, kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğrayarak çalıştığı hastanede tedaviye alındı.
Olay, gece saatlerinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mesaisi bittikten sonra evine gitmek için otomobiline binmeye çalışan Dahiliye Uzman Doktor Ebru Kılıç, kimliği henüz bilinmeyen kişinin saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan Kılıç’ın 'imdat' çığlıklarıyla çevredekiler, doktoru hastaneye geri götürürken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Yüzünde morluklar oluşan Kılıç, tedaviye alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Ebru Kılıç'ın polise verdiği ifadenin ardından, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganın yakalanması için soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da saldırıya uğrayan kadın doktor yaralandı

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