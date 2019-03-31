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Şanlıurfa'da seçim kutlaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 23:38 | Son Güncelleme

Kesin olmayan sonuçlara göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül'ün kazanmasının ardından çok sayıda partili ve vatandaş kutlama yaptı - Beyazgül: "Bu geceden itibaren bana oy veren vermeyen tüm Şanlıurfalıların belediye başkanıyım"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül'ün kazanmasının ardından partililer kentte kutlama yaptı.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığında toplanan çok sayıda kişi, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmesini kutladı. İl Başkanlığı önünde bir araya gelen partililer, zılgıt çaldı ve davul zurna eşliğinde halay çekti.

Sağanak yağmura rağmen toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayrağı ve AK Parti bayraklarıyla kutlama yaptı.

Şehir merkezinde de çok sayıda araç korna çalarak konvoy yaptı ve sevinç gösterisinde bulundu.

Zeynel Abidin Beyazgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfalıların gönül belediyeciliğinden yana olduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Halkın istikrardan, güvenden ve kardeşlikten yana tercihte bulunduğunu belirten Beyazgül, "Bu geceden itibaren bana oy veren vermeyen tüm Şanlıurfalıların belediye başkanıyım. Herkese saygı duyuyorum. Tüm vatandaşlarımıza eşit mesafede olduğumu belirtmek isterim. Şanlıurfa bize olan güvenini sandıkta oy vererek göstermiştir. Bu güvene layık olmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

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