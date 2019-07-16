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Şanlıurfa’da şehit mezarlarının demir korkuluklarını çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 15:53 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler Harran Kapı Aile Mezarlığı'nda şehit mezarlarını çevreleyen duvarı yıkarak, demir korkulukları çaldı.

Şanlıurfa’da şehit mezarlarının demir korkuluklarını çaldılar

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler Harran Kapı Aile Mezarlığı'nda şehit mezarlarını çevreleyen duvarı yıkarak, demir korkulukları çaldı. Şehit yakınları olaya tepki gösterdi.
Eyyübiye ilçesindeki Harran Kapı Aile Mezarlığı’nda son günlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce şehit mezarlığını çevreleyen duvar yıkılarak, demir korkuluklar çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Korkulukları madde bağımlısı kişilerin çaldığını ve hurdacılara sattıklarını düşündüklerini söyleyen şehit yakınları olaya tepki gösterdi.
'ŞEHİTLERİMİZ RAHAT YATAMIYOR'
Yetkililere mezarlıkta önlemlerin artırılması için çağrıda bulunan vatandaşlardan Nihat Yavuş, şehit mezarlarının da tahrip edildiğini belirterek şunları söyledi:
"Son günlerde Harran Kapı Aile Mezarlığında sorunsuz bir gün yaşanmıyor. Burası geceleri madde bağımlısı gençlerin mekanı haline geliyor. Bunun için hiçbir şey yapamıyoruz maalesef. Ne tedaviler cevap veriyor ne de nasihatler cevap veriyor. Lütfen bir kanun çıkarılsın bu satanlara, içenlere gereken ders verilsin. Yani görüyorsunuz işte şehitlerimiz rahat yatamıyor. Sağlarımız burada rahat mezarlarını ziyaret edemiyor, gezemiyor. Biz hiçbir şey yapamıyoruz. Burası şehitlik, bir şehide ait bir mezar, onların çevresini koruyan demirleri alıp götürüyorlar ve az bir paraya satıyorlar."
Mezarlıkta yaşanan olay üzerine polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini artırdığı kaydedildi.
FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa’da şehit mezarlarının demir korkuluklarını çaldılarŞanlıurfa’da şehit mezarlarının demir korkuluklarını çaldılarŞanlıurfa’da şehit mezarlarının demir korkuluklarını çaldılarŞanlıurfa’da şehit mezarlarının demir korkuluklarını çaldılar

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