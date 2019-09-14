Şanlıurfa'da "Şehitlere saygı, teröre lanet" yürüyüşü yapıldı.

Kentteki sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin desteğiyle oluşturulan "Teröre Lanet Platformu" tarafından gerçekleştirilen yürüyüş için çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle Balıklıgöl Yerleşkesi'nde toplandı.

Buradan yürüyüşe başlayan vatandaşlar, terör örgütü aleyhine sloganlar atarak, Ulu Cami'ye kadar yürüdü.

Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, burada yaptığı açıklamada, Türk'ü, Arap'ı, Kürt'ü, Laz'ı, Zaza'sı, Çerkez'i ve Boşnak'ı ile aynı manevi hassasiyetlere sahip olan milletin, ay yıldızlı bayrak altında tek yumruk olduğunu söyledi.

Terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde düzenlediği bombalı saldırıyla 7 vatandaşı şehit ettiğini anımsatan Yavuz, "Ülkemizin terörle mücadeledeki kararlı tutumu nedeniyle tükenme noktasına gelen PKK terör örgütü, artık militan temin edemez hale gelmiş, kandırarak veya zorla dağa çıkardıkları çocukların, gençlerin annelerinin bedduaları karşısında ne yapacağını şaşırmıştır. Bu vesileyle Diyarbakır'da ortaya koydukları direnişle destan yazan analarımızın yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi.