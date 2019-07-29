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Şanlıurfa’da semt pazarlarında püskürtmeli serinlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 18:53 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olan Şanlıurfa’da pazar alışverişi için dışarı çıkan vatandaşlar, kurulan püskürtme sistemi ile serinletilmeye çalışılıyor.Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde olduğu kentte klimalı ortamlardan ayrılmak istemeyen vatandaşlar, gündüzleri mecbur kalmadıkça sokağa çıkmıyor.

Şanlıurfa’da semt pazarlarında püskürtmeli serinlik

Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olan Şanlıurfa’da pazar alışverişi için dışarı çıkan vatandaşlar, kurulan püskürtme sistemi ile serinletilmeye çalışılıyor.
Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde olduğu kentte klimalı ortamlardan ayrılmak istemeyen vatandaşlar, gündüzleri mecbur kalmadıkça sokağa çıkmıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sıcak havadan etkilenmemesi için kentteki bir semt pazarına soğuk su püskürtme sistemi kurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilk olarak Ulubatlı Mahallesi Semt Pazarı’nda hayata geçirilen su püskürtme sistemini yerinde inceleyerek, vatandaşlarla ve pazar esnafıyla bir araya geldi. Vatandaşların sıcak havada sıcaktan mağdur olmamaları
için su püskürtme sistemi kurduklarını belirten Beyazgül, "Şanlıurfa’da sıcaklardan en fazla etkilenenlerden bazıları pazar esnafı ve pazara gelen vatandaşlarımız. 45 derece sıcaklıkta sabahtan akşama kadar pazarda çalışmak veya alışveriş yapmak kolay değil. Belediye olarak soğuk su püskürten sistemimizi bir pazarımıza kurduk ve olumlu dönüşler aldık. İnşallah tüm pazarlarımıza aynı sistemi kuracağız. Pazar esnafımızın ve vatandaşlarımızın memnun olduğunu gördük. Ayrıca bu sistem sayesinde esnafımızın ürününü de korumuş olduk" diye konuştu.
Semt Pazarı Dernek Başkanı Hacı Keser de, pazarlarda kurulan su püskürtme sisteminden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Şanlıurfa’da semt pazarlarında püskürtmeli serinlik

Şanlıurfa’da semt pazarlarında püskürtmeli serinlik

Şanlıurfa’da semt pazarlarında püskürtmeli serinlik

Şanlıurfa’da semt pazarlarında püskürtmeli serinlik

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