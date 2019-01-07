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Şanlıurfa'da servis minibüsleri çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 10:08 | Son Güncelleme

Öğrenci servis minibüsü ile işçi servis minibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 44 EG 340 plakalı öğrenci servis minibüsü, Suruç-Birecik karayolunun Yanaloba Mahallesi yakınlarında sürücüsü henüz belirlenemeyen 37 BF 201 plakalı işçi servis minibüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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