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Şanlıurfa’da seyir halindeki motosiklet alev aldı

26.01.2021 20:28 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet alev alarak küle döndü.Olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi yolunda yaşandı.

Şanlıurfa’da üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet alev alarak küle döndü.
Olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi yolunda yaşandı. İddiaya göre M.A. isimli şahıs, arkadaşıyla birlikte motosikletle Seyrantepe Mahallesi’nden şehir merkezine gelmek istedi. Yolda ilerleyen şahısların bindiği motosiklet kısa süre sonra alev aldı. Motosikleti yolun kenarına çeken şahıslar, üzerinden inerek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yanan motosikleti söndürdü.
Motosikletin depodan sızan benzinin alev alması nedeniyle yandığı belirlendi.

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