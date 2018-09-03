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Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 16:17 | Son Güncelleme

Tarlaya sıçrayan alevlerin neden olduğu duman yüzünden otoyoldan geçen sürücüler zor anlar yaşadı - Yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Şanlıurfa'da otoyolda seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Demir yönetimindeki 63 LM 825 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 97. kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeyken alev aldı.

Sürücünün kendi imkanlarıyla çıktığı araçtaki alevler, yol kenarında bulunan tarlaya sıçradı.

Yer yer 5 metreye kadar yükselen alevlerin neden olduğu duman yüzünden otoyoldan geçen sürücüler zor anlar yaşadı.

Tarla ve otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
seyir halindeki otomobil Şanlıurfa yangın

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