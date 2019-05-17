Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da son günlerde etkili olan sıcak hava bunaltıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hissedilir derecede artan hava sıcaklığı, Şanlıurfa'da öğle saatlerinde 38 dereceyi bulurken, termometreler ise 42 dereceyi gösterdi. Nemle etkisini artıran sıcak hava bu nedenle günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor.

Sıcak hava nedeniyle vatandaşlar, dışarıya çıkmamayı tercih ederken, sokağa çıkan az sayıdaki vatandaş da parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

Pamuk ekiminin sürdüğü bölgede çiftçiler, işlerini havanın nispeten daha serin olduğu saatlerde yaptı.

Kentte çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. Sıcaktan bunalan kırsal mahallelerdeki bazı çocuklar da tehlikeye aldırmadan sulama kanallarında serinledi.

Süleyman Aslan, son günlerde havaların iyice ısındığını ifade ederek, bundan dolayı serinlemek için arkadaşlarıyla mahalledeki süs havuzunu tercih ettiklerini söyledi.

