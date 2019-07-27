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Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 14:22 | Son Güncelleme

40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar, gölgelik alan ve parklarda serinlemeye çalışıyor

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da, sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yazın kendisini iyiden iyiye hissettirdiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları artarken, Şanlıurfa'da sıcaklık öğle saatlerinde 40 derece ölçüldü.

Hava sıcaklıklarının gelecek hafta da 40-41 derecelerde seyretmesinin beklendiği kentte, nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklıklar bunaltıcı seviyelere ulaşıyor. Vatandaşlar mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmazken, çıkmak durumunda kalanlar ise gölgelik alanları tercih ediyor.

Almanya'dan ailesiyle tatile gelerek tarihi kenti gezen Mahmut Çelik, AA muhabirine, Şanlıurfa'yı gezmeye geldiklerini ancak havanın çok sıcak oluşunun kendilerini zorladığını söyledi.

Bu kadar sıcaklığa rağmen Şanlıurfa'nın güzelliklerinin görülmeye değer olduğunu ifade eden Çelik, ziyaretlerini tamamladıktan sonra kentten ayrılacağını dile getirdi.

Umut Aytaş ise ailesiyle birlikte Hatay'dan geldiğini belirterek, Şanlıurfa'nın tarihi ve kutsal mekanlarını gezme imkanı bulduklarını ifade etti.

Şanlıurfa'nın sıcak bir şehir olduğunu belirten Aytaş, Hatay'ın da sıcak olmasından dolayı buna alışkın olduklarını kaydetti.

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