HABER

Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 16:23 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da, son günlerde etkili olan sıcak hava bunaltıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hissedilir derecede artan hava sıcaklığı Şanlıurfa'da öğle saatlerinde 40 dereceyi bulurken, nemle etkisini artıran sıcaklar, günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor.

Sıcak hava nedeniyle vatandaşların büyük bölümü evlerinde vakit geçirmeyi tercih ederken sokağa çıkan az sayıdaki vatandaş da parklar ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

Kentte çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. Sıcaktan bunalan kırsal mahallelerdeki bazı çocuklar da tehlikeye aldırmadan sulama kanallarında serinledi.

Kanalda serinlemeye çalışan çocuklardan Mahmut Çalışkan, son günlerde havaların iyice ısındığını belirterek, arkadaşlarıyla küçük kanallarda vakit geçirmeye çalıştıklarını ve yüzmeyi burada öğrendiklerini söyledi.

Atatürk büstünün hali tepki çekti!Atatürk büstünün hali tepki çekti!
Yaşamını yitiren CHP Milletvekili Arslan için Denizli'de tören (2)Yaşamını yitiren CHP Milletvekili Arslan için Denizli'de tören (2)
Mağarada kıstırılan 5 terörist etkisiz hale getirildiMağarada kıstırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk sıcak hava sulama kanalı Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aquapark’taki konserine erkekler akın etti

Aquapark’taki konserine erkekler akın etti

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de mağarada kıstırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Mağarada kıstırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Beşiktaş'taki kazadan kahreden haber!

Beşiktaş'taki kazadan kahreden haber!

Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı

Ortak tatbikat! 5 bin asker katılıyor

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

İstanbul surları tehlike altında

Büyük tehlike: Görüldüğü andan itibaren yok edilmeli

Bakan Soylu açıkladı: 5 terörist mağarada kıstırıldı

Bakan Soylu açıkladı: 5 terörist mağarada kıstırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.