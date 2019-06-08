Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da, son günlerde etkili olan sıcak hava bunaltıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hissedilir derecede artan hava sıcaklığı Şanlıurfa'da öğle saatlerinde 40 dereceyi bulurken, nemle etkisini artıran sıcaklar, günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor.

Sıcak hava nedeniyle vatandaşların büyük bölümü evlerinde vakit geçirmeyi tercih ederken sokağa çıkan az sayıdaki vatandaş da parklar ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

Kentte çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. Sıcaktan bunalan kırsal mahallelerdeki bazı çocuklar da tehlikeye aldırmadan sulama kanallarında serinledi.

Kanalda serinlemeye çalışan çocuklardan Mahmut Çalışkan, son günlerde havaların iyice ısındığını belirterek, arkadaşlarıyla küçük kanallarda vakit geçirmeye çalıştıklarını ve yüzmeyi burada öğrendiklerini söyledi.

