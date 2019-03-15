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Şanlıurfa'da şiddetli yağmur

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 23:37 | Son Güncelleme

Kentteki bazı mahallelerde su baskınları yaşandı

Şanlıurfa'da etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi.

Akşam saatlerinde başlayan yağmur, bir süre sonra şiddetini arttırdı. Yağmur nedeniyle merkez Eyyübiye ilçesi Süleymaniye Mahallesi ile Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde cadde ve yollarda araçlar güçlükle ilerledi.

Yağmur sularının etkili olduğu caddeler, olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerce trafiğe kapatıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, söz konusu mahallelerde çalışma başlattı.

Yetkililer, aralıklarla süren yağmura karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
çalışma etkili Şanlıurfa yağmur

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