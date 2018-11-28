HABER

Şanlıurfa'da 'sigara' hırsızlarına operasyon: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 19:23 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da, marketlerden sigara çalan hırsızlara karşı yönelik başlatılan çalışma kapsamında, güvenlik kamerasından kimliği tespit edilen 2 şüpheli, polis tarafından  yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 'sigara' hırsızlarına operasyon: 2 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, marketlerden sigara çalan hırsızlara karşı yönelik başlatılan çalışma kapsamında, güvenlik kamerasından kimliği tespit edilen 2 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kent merkezinde son günlerde artan hırsızlık olaylarına yönelik soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinden çalınan sigara hırsızlığına yönelik çalışma başlattı. Marketten sigara çalan şüphelilerin yakalanması için güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, hırsızların kimliğini belirledi. Polis ekipleri, şüpheli M.E.D. ve R.B.'yi evlerine düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, marketlerden çalınan sigaralar ele geçirildi. Sağlık kontörlünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa'da 'sigara' hırsızlarına operasyon: 2 gözaltıŞanlıurfa'da 'sigara' hırsızlarına operasyon: 2 gözaltı

PARTNEREkranlardan sahnelere transfer olan ünlüler Ekranlardan sahnelere transfer olan ünlüler
Villada sera kurup Hint keneviri yetiştirmekle suçlanan 2 kişiye gözaltı (2)Villada sera kurup Hint keneviri yetiştirmekle suçlanan 2 kişiye gözaltı (2)
Mahalle muhtarına Atatürk'e hakaretten 3 yıl 9 ay hapis cezasıMahalle muhtarına Atatürk'e hakaretten 3 yıl 9 ay hapis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Kadın öğretmen ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı! Cezayı engellemek için ortalığı yıktı

Kadın öğretmen ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı! Cezayı engellemek için ortalığı yıktı

52 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu: Babam beni tanımadı

52 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu: Babam beni tanımadı

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstiklal Caddesi'nde bir garip olay! İntihar Selfie'si

İstiklal Caddesi'nde bir garip olay! İntihar Selfie'si

Gelin adayı çete üyesi çıktı! Takıları alıp kayıplara karıştı

'Canım lahmacun çekiyor' dedi sonrası akılalmaz!

Dev dalgalar, binlerce martı için av fırsatı oldu

Gören telefonuna sarıldı! Sahili istila ettiler

Boşanma davasında şok sözler! 'Eşim benden uygunsuz şeyler isteyerek puanlama yapıyordu'

'Eşim benden uygunsuz şeyler isteyerek puanlama yapıyordu'

Fatih'te polis ceza kesince çığlık atan kadın sürücünün akademisyen olduğu ortaya çıktı!

Çığlıkları ile polisi bile delirtmişti! Kimliği şoke etti...

İstiklal Caddesi'nde hareketlilik!

İstiklal Caddesi'nde hareketlilik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.