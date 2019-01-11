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Şanlıurfa'da sigara izmariti yüzünden ev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 21:35 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da sigara izmariti yüzünden ev yandı

Şanlıurfa'da bir eve atılan sigara izmaritinden yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Kadıoğlu Mahallesinde bulunan bir evden dumanların çıktığını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık iki saatte söndürdü.

Hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme yapan ekipler, yangının evin oturma odasına atılan sigara izmaritinden kaynaklandığını belirledi.

Polis ekipleri, izmariti atan kişinin tespit edilmesi için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Ev sahibi Okumuş ailesinin ise olay sırasında evde olmadığı öğrenildi.

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