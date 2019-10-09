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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 08:11 | Son Güncelleme

Siverek ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 uzun namlulu silah ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla E.Ö. gözaltına alındı.

Söz konusu ev ve araçta yapılan aramada, 3 uzun namlulu silah ele geçirildi.

Zanlı E.Ö. "Silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma operasyon silah kaçakçılığı Şanlıurfa

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