HABER

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan iki zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 15:49 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan iki zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da 3 uzun namlulu silah, 2 tabanca ve 3 av tüfeğinin ele geçirildiği kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Birecik ve Suruç ilçelerinde belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 3 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 3 tüfek, 10 şarjör ve bin 300 mermi ele geçirildi.

Operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

PARTNER Garsonun hayatını değiştiren bahşiş! Öyle bir şey bıraktı ki... Garsonun hayatını değiştiren bahşiş! Öyle bir şey bıraktı ki...
Giresun’daki heyelanGiresun’daki heyelan
Bursa’da kayıp alarmıBursa’da kayıp alarmı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jandarma operasyon silah kaçakçılığı Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Bunu yapmayan yandı!

Bunu yapmayan yandı!

Ali Koç 'Çılgın bir önerim var' dedi ve açıkladı!

Ali Koç 'Çılgın bir önerim var' dedi ve açıkladı!

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

HDP'den 29 Ekim açıklaması

HDP'den 29 Ekim açıklaması

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şile'deki gemi faciasının üzerinden iki yıl geçti! Ölen ikinci kaptanın kızı isyan etti

Şile'deki gemi faciasında ölen ikinci kaptanın kızı isyan etti

Ankara'da servis aracı devrildi! Çok sayıda yaralı var

Servis aracı devrildi! Çok sayıda yaralı var

Eskişehir'de 4 akademisyenin katili, avukata hakaret etti

Eskişehir'de 4 akademisyenin katili, avukata hakaret etti

Eren Erdem'den tahliye sonrası açıklama

Eren Erdem'den tahliye sonrası açıklama

Askeri okulların kapatılması kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Askeri okulların kapatılması kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonu! 40 bin hap ele geçirildi

Hatay'da uyuşturucu operasyonu! 40 bin hap ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.