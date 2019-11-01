Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan iki zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da 3 uzun namlulu silah, 2 tabanca ve 3 av tüfeğinin ele geçirildiği kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Birecik ve Suruç ilçelerinde belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 3 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 3 tüfek, 10 şarjör ve bin 300 mermi ele geçirildi.

Operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

