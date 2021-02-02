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Şanlıurfa’da silahla vurulan kişi öldü

02.02.2021 16:32 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Emekli kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı.

Şanlıurfa’da çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Emekli kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre O.R. isimli şahıs ile Mehmet Kılıç (25) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce O.R. isimli şahıs, Mehmet Kılıç’ı silahla kafasından vurdu. Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken gözaltına alınan O.R. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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