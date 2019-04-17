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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 21:29 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Merkez Haliliye ilçesinin Kısas Mahallesi'nde İsmail Demircan (47) ile Kadir Özeren (40) arasında ailevi bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Birbirlerine uzun namlulu silahlarla ateş eden Demircan ile Özeren, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Demircan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özeren'in tedavisi ise Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Olaydan sonra güvenlik güçleri, mahallede ve hastane çevresinde önlem aldı.

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