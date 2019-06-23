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Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 23:24 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.Edinilen bilgiye göre kavga, Harran ilçesine bağlı Başak kırsal Mahallesinde yaşandı.

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kavga, Harran ilçesine bağlı Başak kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Halil Göçer ve Mehmet D. yaralandı. Olay yerine giden ambulanslarla Harran ve Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Halil Göçer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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