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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 19:34 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osmanlı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silah, taş, sopa ve baltanın da kullanıldığı kavgada, Mahmut, Mesut, Müslüm ve Murat Dağ yaralandı. Kavga sırasında bazı araçlar zarar gördü.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mahmut Dağ, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri ve hastanede güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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