Şanlıurfa’da silahlı kavga

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada mermiler, park halindeki iki otomobile zarar verdi.
Hasan Çelebi Mahallesi Abdulkadir Odabaşı Caddesi'nde husumetli iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda taraflar yanlarındaki tabancalarla birbirlerine ateş etmeye başladı.
Kısa süren silahlı çatışmada yaralanan olmazken mermilerin isabet ettiği iki otomobilde hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis, olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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