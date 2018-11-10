Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'da, akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi İkiağız Mahallesi'nde, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen akraba ailelerin fertleri arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan silahların da kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.
112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan İbrahim Bağış (36) ile İbrahim Bakış (30), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, olayların büyümemesi için mahalle çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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