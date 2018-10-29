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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 00:28 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Altınbaşak Mahallesi'nde Öncel ve Çavlı ailelerinin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından güvenlik güçleri, mahallede ve hastanelerde önlem aldı.

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arazi anlaşmazlığı kavga Silahlı kavga Şanlıurfa yaralılar

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