Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Altınbaşak Mahallesi'nde Öncel ve Çavlı ailelerinin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından güvenlik güçleri, mahallede ve hastanelerde önlem aldı.
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