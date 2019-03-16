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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 14:38 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eski PTT Caddesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan iki aile fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silah, sopa ve taşların da kullanıldığı kavgada Teyyar G. ile Seydi G. silahla yaralandı. Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

112 Acil Servis ekiplerince, Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Teyyar G, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

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arazi anlaşmazlığı Silahlı kavga Şanlıurfa Viranşehir yaralı

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