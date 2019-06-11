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Şanlıurfa’da silahlı kavga: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 08:52 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, Hilvan ilçesi Cengiz Topal Caddesi’nde meydana geldi.

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Hilvan ilçesi Cengiz Topal Caddesi’nde meydana geldi. Caddede karşılaşan ve alacak verecek nedeniyle aralarında husumet bulunan Ali Ü. ile Musa K. tartıştı. Tarafların yakınlarının da katılmasıyla silahlı kavgaya dönüşen olayda Ali ve Kemal Ü. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Şehit Halil Şiltak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Şanlıurfa’daki hastanelere sevk edilen yaralılardan Kemal Ü.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kavganın ardından polis 5 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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