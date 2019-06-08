Şanlıurfa’da silahlı kavga: 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kavga, Eyyübiye ilçesine bağlı Hacı Bayram Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan Mustafa B., Mahmut B., Hacı B. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayların büyümemesi için bölgede güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

