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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 23:13 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Karaköprü ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 6 yaralı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Karaköprü ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Aşık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olan Topalremoğlu ile Sevgili aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışma, her iki ailenin yakınlarının da katılması üzerine taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Ortalık savaş alanına dönerken, mahalleli durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Kemal (30), Murat (21), Mehmet (40) ve Abdurrahman Sevgili (22) ile Ali Topalremoğlu (21) ve Mahmut Topalremoğlu (38), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Jandarma, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 6 yaralı

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