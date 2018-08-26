HABER

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 12:44 | Son Güncelleme

Fırında ekmek sırası nedeniyle çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da ekmek sırası nedeniyle çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

İddiaya göre, merkez Haliliye ilçesinin Ahmet Yesevi Mahallesi'nde fırında ekmek alma sırası nedeniyle isimleri henüz belirlenemeyen 2 kişi arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tarafların yakınlarının da katılmasıyla sokağa taşan kavgada, taraflar birbirlerine taş, sopa ve pompalı tüfekle saldırdı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla sonlandırılan kavgada 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri ve özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olaya karıştığı iddiasıyla 7 kişiyi gözaltına aldı.

PARTNERMüstakbel kayınpeder ve kayınvalide ile tanıştıMüstakbel kayınpeder ve kayınvalide ile tanıştı
Kurtalan Kaymakamı: Düğünde çekilen görüntüler ve deliller inceleniyorKurtalan Kaymakamı: Düğünde çekilen görüntüler ve deliller inceleniyor
Gümüşhane'de asırlık tandır ekmeği geleneği yaşatılıyorGümüşhane'de asırlık tandır ekmeği geleneği yaşatılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözaltı polis Silahlı kavga Şanlıurfa yaralı

En Çok Okunan Haberler

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Lüks yatıyla gelip lahmacun dağıtan iş adamı bakın kim çıktı!

Lüks yatıyla gelip lahmacun dağıtan iş adamı bakın kim çıktı!

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Marco Fabian'ı kiraladı!

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Marco Fabian'ı kiraladı!

Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası Deniz Kadah baygınlık geçirdi!

Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası Deniz Kadah baygınlık geçirdi!

Aile boyu rezalet!

Aile boyu rezalet!

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Diğer Haberler
Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü

Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü

Kurban eti hastanelik etti! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Kurban eti hastanelik etti! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Amcası öldükten 2 dakika sonra banka hesabını boşalttı!

Amcası öldükten 2 dakika sonra banka hesabını boşalttı!

Binanın çatıda skandal görüntüler!

Binanın çatıda skandal görüntüler!

Öğrenci dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Okul müdürünü böyle öldürdüler

Öğrenci dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Okul müdürünü böyle öldürdüler

Aziz Sancar: Ben küsüm ülkeye!

Aziz Sancar: Ben küsüm ülkeye!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.