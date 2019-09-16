Şanlıurfa'da silahlı saldırı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, hayvan pazarında yük taşımacılığı yapan Nusret Palice'ye (38) kamyonetiyle giderken, plakası belirlenemeyen otomobilden silahla ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, kamyonette hasar oluştu.

Olay, öğle saatlerinde, Eyyübiye Mahallesi'ndeki hayvan pazarı yakınlarında meydana geldi. Yük taşımacılığı yapan Nusret Palice'nin kullandığı 63 SL 214 plakalı kamyonete, sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen otomobilden silahla ateş açıldı. Palice, çok sayıda kurşunun isabet ettiği kamyoneti yol kenarıma çekerek, jandarmadan yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, kamyonetten yara almadan kurtulan Palice'nin ifadesine başvurdu. Ekipler, kamyonette yaptığı incelemenin ardından saldırının düzenlendiği otomobili ve içindeki kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

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