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Şanlıurfa'da silahlı saldırı ve hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 13:31 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da silahlı saldırı ve hırsızlık iddiası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayıp parasının çalındığını iddia eden kişi jandarmaya başvurdu.

İddiaya göre, kırsal mahallelerdeki çiftçilerden alacağını tahsil eden ziraat mühendisi E.G, aracıyla Siverek-Viranşehir kara yolunda seyir halindeyken henüz kimliği belirlenemeyen zanlı ya da zanlıların silahlı saldırısına uğradı.

Aracını yol kenarında park edip olay yerinden uzaklaşan E.G, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

E.G, olay yerine gelen jandarma ekiplerine bilgi verdi. E.G'nin, silah seslerinden sonra aracını terk ettiğini, geri döndüğünde ise araçtaki yaklaşık 40 bin lirasının yerinde olmadığını görüp jandarmadan yardım istediğini söylediği öğrenildi.

Otomobilde inceleme yapan jandarma ekipleri, araca av tüfeği saçmalarının isabet ettiğini belirledi.

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı Siverek Şanlıurfa

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